Aldi roept abdijkaas terug om mogelijke aanwezigheid listeria

Aldi roept in regio Limburg en Noord-Brabant abdijkaas terug omdat mogelijk de listeriabacterie aanwezig is in het product. Dit kan bij consumptie gevaarlijk zijn voor de gezondheid, “vooral voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem”, aldus de supermarktketen.

Specifiek gaat het om de Abdij zacht 175g met de houdbaarheidsdatum 06/06/22. Andere houdbaarheidsdata van dit product zijn volgens Aldi niet getroffen.

“Klanten worden dringend verzocht dit product niet te consumeren maar dit, al dan niet aangebroken, terug te brengen naar de winkel”, meldt Aldi. Het volledige aankoopbedrag wordt vergoed, een kassabon is niet nodig.