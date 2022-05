Beraad ondernemers wegens ingrepen Halsema om drukte op Wallen

Ondernemers in Amsterdam komen woensdag bijeen omdat ze niet blij zijn met maatregelen die burgemeester Femke Halsema heeft aangekondigd om de drukte en de overlast in het Wallengebied te beteugelen. Zo is toestemming voor terrasuitbreiding daar vanaf komende vrijdag ingetrokken.

De tijdelijke terrasuitbreidingen werden toegestaan om horecaondernemers tegemoet te komen in coronatijd. Nu worden ze ingetrokken omdat “met het aanbreken van het zomerseizoen en de terugkeer van de toeristische druk de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte onder druk komen te staan”, zo meldde de gemeente Amsterdam vorige week.

Andere aangekondigde maatregelen zijn een uitbreiding van een alcoholverbod, vervroegde sluitingstijden, meer crowdmanagement met afsluiting van het gebied en meer maatregelen tegen drugs dealen op straat.

De ondernemers komen woensdag bijeen vanaf 16.30 uur om zich te beraden op de situatie en om af te stemmen hoe hiermee om te gaan. “Er zijn ondernemers die zo boos en teleurgesteld zijn dat ze willen procederen”, zei een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op dinsdag.