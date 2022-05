Brandweer IJsselmuiden levert brandweervoertuigen af in Oekraïne

De stoet aan Nederlandse brandweervoertuigen die gedoneerd worden aan Oekraïne is dinsdag aangekomen op de eindbestemming. In de stad Oezjhorod in het uiterste zuidwesten van Oekraïne zijn de zeven voertuigen overhandigd aan de lokale brandweer, meldt brandweerman Simon Doorn, die deel uitmaakt van het reisgezelschap.

“We hebben onze missie volbracht. De voertuigen zijn na een korte ceremonie overgedragen aan de brandweer van Uzhhorod (Oezjhorod)”, schrijft Doorn in een korte verklaring op sociale media. De Nederlanders kregen van de Oekraïners ook een soort oorkonde overhandigd, waarin ze worden bedankt voor hun “humanitaire missie”.

De stoet van vijf tankautospuiten, één autoladder en een personenbus met motorspuitaanhanger was in de nacht van zondag op maandag vanuit IJsselmuiden vertrokken. Via Hongarije werd dinsdag de grens met Oekraïne overgestoken.

Volgens Doorn was het na de overdracht in Oezjhorod nog lastig om terug te keren naar Hongarije. “Onze gids mag voor de tweede keer niet de grens over”, zo schreef hij in zijn laatste update. “Er is nu een nieuwe chauffeur onderweg naar ons om toch te zorgen dat wij de grens overgaan.” Volgens een online volgsysteem was de ploeg aan het einde van de avond bij de Hongaarse plaats Ajak aangekomen.

Het doneren van de brandweervoertuigen was een initiatief van het brandweerkorps van IJsselmuiden, dat al jarenlang contacten heeft met brandweerlieden in Oekraïne. In het Oost-Europese land is door de oorlog een tekort ontstaan aan brandweerspullen. Eerder gingen al vier trailers met onder meer Nederlandse bluspakken en ander materiaal richting Oekraïne.