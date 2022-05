Graven en monumenten op oorlogsbegraafplaats Nijmegen beklad

Graven en monumenten op de Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos in Nijmegen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beklad. De begraafplaats is woensdag afgesloten. De politie is woensdagmorgen begonnen met een onderzoek en zoekt getuigen.

Op de oorlogsbegraafplaats rusten 1642 militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. De begraafplaats aan de Burgemeester Daleslaan is Brits grondgebied, omdat veruit de meeste graven van Britse slachtoffers zijn. Maar er liggen ook Canadezen, Australiërs en militairen uit andere geallieerde landen.

Op de toegangspoorten tot het ereveld zijn hakenkruizen gespoten en Oekraïense vlaggen. Op grafstenen staan leuzen als Fuck Russia en Fuck Putin. Het verwijderen van de teksten zal nog moeilijk worden, want de grafstenen zijn van heel poreus materiaal gemaakt. Dat bleek ook toen de graven in 1993 ook al eens werden beklad met hakenkruizen. Daarvoor zijn destijds drie mannen opgepakt, die tot maandenlange celstraffen werden veroordeeld. Het schoonmaken van de begraafplaats vergde toen maanden werk.

De oorlogsbegraafplaats wordt veel gebruikt voor herdenkingen en zeer geregeld bezocht door nabestaanden.