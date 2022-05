Horeca: beperk omvang terrassen op Wallen alleen op drukke dagen

Terrassen in het Wallengebied in het hart van Amsterdam zouden alleen op drukke vrijdagen en zaterdagen moeten inkrimpen. Dat vinden horecaondernemers in het gebied, meldt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Bedrijven die actief zijn in het bij toeristen populaire gebied reageerden eerder boos op maatregelen van Amsterdam om drukte en overlast op de Wallen tegen te gaan.

Burgemeester Femke Halsema kondigde onlangs aan dat de eerder gegeven toestemming aan caf├ęs en restaurants om terrassen uit te breiden, wordt ingetrokken voor het Wallengebied. Die toezegging was een geste aan Amsterdamse horeca-uitbaters die door de 1,5-meterregels anders minder mensen konden ontvangen. Ook na het opheffen van die afstandsregel mochten terrassen tijdelijk groter zijn, zodat er meer gasten terecht kunnen.

Maar daar komt in het Wallengebied een einde aan omdat in de woorden van de burgemeester de “bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte onder druk komen te staan” nu deze zomer naar verwachting drommen toeristen het Wallengebied aandoen. KHN noemt het eigen tegenvoorstel een “handreiking”.

De branchevereniging, die woensdag samen met andere ondernemersverenigingen uit de buurt overleg had, zegt dat het beperken van de terrassen hard is binnengekomen. “De terugkomst van bezoekers lijkt ons nu de das om te doen, niet de incidenten. Een kleine selecte groep bewoners lijkt aan Halsema te kunnen dicteren wat de maatregelen moeten zijn”, aldus de belangenvereniging. Die vindt ook dat de schuld van de drukte nu eenzijdig in de schoenen van ondernemers wordt geschoven.

Naast het beperken van de omvang van de terrassen, wil Amsterdam ook een alcoholverbod uitbreiden. Andere aangekondigde maatregelen zijn vervroegde sluitingstijden en meer acties tegen drugs dealen op straat.