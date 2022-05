Kamervoorzitter Bergkamp: herdenking met extra lading

Door te blijven herdenken beseffen we dat vrede kwetsbaar is en vrijheid nooit vanzelfsprekend. Dat zei Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp woensdag in haar herdenkingstoespraak bij de Erelijst van Gevallenen in de hal van het Tweede Kamergebouw.

In haar toespraak haalde de Kamervoorzitter de speech aan die de Oekra├»ense president Zelenski vorige maand via een videoverbinding in de Tweede Kamer gaf. Daarin waarschuwde hij dat de berichten over de oorlog in zijn land op termijn routine kunnen worden voor Nederlanders. “Terwijl het leed gewoon doorgaat”, aldus Bergkamp.

Bergkamp trok de vergelijking met uitspraken van de beroemde Auschwitz-overlevende Elie Wiesel. Die “vroeg zich, in zijn donkerste dagen in Auschwitz af, waarom de wereld zo stil bleef”. Na de oorlog noemde Wiesel onverschilligheid de tegenpool van vrede. “Hoe meer we de holocaust en het leed relativeren, bagatelliseren, ontkennen of zelfs vergeten zei hij, hoe groter de kans is dat het terugkomt”, zei Bergkamp.

Bergkamp vertelde daarnaast het verhaal van de Utrechtse verzetsstrijder Truus van Lier. Na verschillende verzetsdaden werd Van Lier opgepakt en gefusilleerd in Sachsenhausen. De Kamervoorzitter haalde haar verhaal aan om de “rijke verscheidenheid van verzetsdeelnemers” aan te tonen. “Niet alleen de stoere, masculiene verzetsheld bepaalt nog het beeld, maar ook steeds meer de onverschrokken verzetsvrouw.”

Dit jaar werd de herdenking bij de Erelijst van Gevallenen voor het eerst gehouden in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. De Erelijst heeft daar inmiddels een plek gekregen in de centrale hal van het gebouw. Op de Erelijst van Gevallenen staan de namen van zo’n 18.000 militairen en verzetsstrijders die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.