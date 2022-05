Kinderherdenking in Madurodam na twee jaar weer met publiek

In Madurodam begint woensdagavond de Nationale Kinderherdenking (NKH). Dit is voor het eerst in twee jaar weer met publiek. De herdenking voor, door en met kinderen is voor de zevende keer bij Madurodam.

De herdenking wordt live uitgezonden op nationalekinderherdenking.nl en Omroep West. De NKH kiest dit jaar voor een nieuwe vertelvorm met de interactieve film De onmogelijke keuzes van Daan. Zowel het publiek als de kijkers thuis kunnen tijdens de film keuzes maken over oorlog en vrijheid. Er zijn drie keuzemomenten met acht verschillende uitkomsten. Afhankelijk van de keuzes van de kijkers, ontwikkelt het verhaal zich verder.

Met de film wil de NKH aansluiten op de belevingswereld van kinderen, zodat oorlog en vrijheid invoelbaar worden. “Wat betekent het nu als je in een oorlogssituatie zit? Wat maak je dan mee?”, legt een woordvoerder van de NKH uit.

Ook wordt er herdacht met dans, zang en toneel. Niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies worden herdacht, maar ook kinderen die een hedendaagse oorlog hebben meegemaakt krijgen de gelegenheid om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Zo vertelt de 12-jarige Markiian uit Kiev zijn oorlogsverhaal uit Oekraïne.

Om 20.00 uur volgen traditiegetrouw de twee minuten stilte. De taptoe wordt gespeeld door de 17-jarige Roas Kuipers uit Friesland. Daarna worden er kransen gelegd en is er een defilé.

De Nationale Kinderherdenking wordt op 4 mei van 19.15 tot 20.15 uur uitgezonden.