Kleine verschuiving bookmakers na openbare repetitie songfestival

De start van de openbare repetities van het Eurovisie Songfestival heeft bij de wedkantoren nauwelijks voor verschuivingen gezorgd. De top tien was woensdag aan het einde van de middag ongewijzigd. Dat betekent dat de Nederlandse inzending S10 nog steeds op de negende plaats staat.

Doorgaans zorgen de openbare repetities en de daarop volgende halve finales voor flink wat verschuivingen omdat de act van een land in positieve of negatieve zin kan opvallen. In 2014 was dat bijvoorbeeld het geval bij The Common Linnets. Het liedje Calm After The Storm bungelde onderaan bij de bookmakers maar door de mooi in beeld gebrachte act en de vlekkeloze uitvoering schoot het nummer omhoog.

Oekraïne is met de groep Kalush Orchestra nog altijd topfavoriet met inmiddels een winstkans van 43 procent. Italië staat op plaats twee met 13 procent, gevolgd door Zweden met 11 procent.