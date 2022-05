Nazaten verzet WOII vragen NTR Verhaal van Nederland te herzien

De stichting Jacoba van Tongeren heeft bij omroep NTR protest aangetekend tegen de laatste aflevering van Het Verhaal van Nederland. De stichting vindt dat in de uitzending de rol van het verzet in de Tweede Wereldoorlog ten onrechte wordt geminimaliseerd en vraagt de omroep de uitzending te herzien.

De laatste aflevering van de succesvolle geschiedenisreeks die op 13 april te zien was op NPO 2 heette Bevrijders en bezetters en ging over hoe het Nederland verging tijdens en vlak na de Duitse bezetting in de jaren veertig. Presentator Daan Schuurmans stelde daarin onder meer dat “het verzet weer snel uitdoofde” en dat “slechts een enkeling in actie durfde te komen”.

Paul van Tongeren, bestuursvoorzitter van de stichting Jacoba van Tongeren, noemt dat beeld “apert onjuist” en bovendien “een klap in het gezicht van alle Nederlanders die hun leven waagden voor de vrijheid in hun strijd tegen onrecht en onderdrukking”. Hij vraagt de omroep, mede namens inmiddels tientallen nazaten van bekende en minder bekende verzetsstrijders, om de aflevering aan te passen. “Op die manier willen we bij herhaalde uitzendingen en met name bij gebruik op scholen zorgen dat kijkers een correct beeld van het Nederlandse verzet krijgen”, stelt Van Tongeren, nazaat van Jacoba van Tongeren, leidster van de verzetsgroep Groep 2000.

De NTR “neemt de kritiek van de stichting uiteraard serieus”, laat een woordvoerder weten. “We zullen er goed naar kijken en er later op terugkomen.”