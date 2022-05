OM eist 12 jaar cel en tbs tegen zedenverdachte ‘Mr. Dark’

Tegen de 35-jarige Michael M. uit Barendrecht is woensdag twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het afpersen en misbruiken van tien minderjarige meisjes. Volgens het Openbaar Ministerie verhandelde de verdachte daarnaast jarenlang op internet duizenden extreme seks- en verkrachtingsvideo’s van vrouwen, maar ook kinder- en dierenporno.

Als Mr. Dark bood M. op de site DarkScandals pakketten aan met extreme filmpjes. In ruil voor cryptogeld of soortgelijke zelfgemaakte video’s kregen klanten toegang. In een week tijd trok M. soms 13.000 bezoekers. “Hij heeft aangemoedigd misdrijven te plegen”, zei de officier van justitie. “M. vroeg om nieuw materiaal dat alleen kon ontstaan als anderen verkrachtingen of ontucht pleegden.” Ook zat er kinder- en dierenporno tussen, aldus de aanklager.

Zelf maakte M. volgens het OM slachtoffers door op social media als de neptiener ‘Roos’ vriendschappen te sluiten met meisjes van 11 tot 15 jaar. Later vroeg ‘Roos’ die om hulp, omdat haar ex-vriendje dreigde een seksfilmpje te openbaren. “Als jij een seksuele opdracht voor hem uitvoert, dan laat hij mij met rust.”

Tien meisjes mailden naaktbeelden naar de ex, waarbij M. zich zou hebben voorgedaan als Alex, Jay, Paul en Ron. Die perste ze daarna “op geraffineerde wijze” af; de slachtoffers moesten nieuwe seksvideo’s maken die hij opnam, anders zou hij het eerdere naaktbeeld verspreiden. Twee meisjes werden gedwongen om voor de camera seks te hebben met hun hond. “Hij had ze in de tang.” Twee meisjes zouden bij een echte ontmoeting zijn verkracht. “Voor hen werd de angst te groot, ze waren zo wanhopig. Zij gingen naar hem toe om van alle opdrachten af te zijn.”

M. ontkende. De op zijn laptop aangetroffen beelden van de tienermeiden kreeg hij naar eigen zeggen in bezit door de iPhone van de werkelijke chanteerder te kopen. Zo had hij de meisjes “willen helpen”. Volgens zijn advocaat had M. met zijn site “niet aangezet tot het plegen van misdrijven en was hij niet in het bezit van kinderporno”.

Bij de strafeis verwees het OM nog naar de ophef rond Johan Derksen. “Zolang het inbrengen van een kaars bij een bewusteloze vrouw op tv een jeugdzonde genoemd kan worden, mannen aan die tafel hierom lachen, weten we dat er een afzetmarkt is voor dit soort praktijken.”

De uitspraak volgt eind mei.