Oorlogsslachtoffers met twee minuten stilte herdacht

In heel Nederland zijn mensen twee minuten stil geweest om burgers en militairen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen. In het bijzijn van duizenden mensen was op de Dam in Amsterdam de Nationale Herdenking.

Na twee coronajaren was de Nationale Herdenking op de Dam weer toegankelijk voor publiek. Op beelden was te zien dat er veel mensen waren gekomen.

In de Nieuwe Kerk sprak historicus en presentator Hans Goedkoop de 4 mei-voordracht uit. Aansluitend legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument. Een militaire trompettist blies de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgden.

Ook het Domplein in Utrecht stond vol mensen. Burgemeester Sharon Dijksma trok in haar speech een parallel met Oekraïne en gaf aan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en een oorlog per definitie zinloos. Dijksma legde samen met nabestaanden van verzetsheldin Truus van Lier de eerste krans.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft woensdagavond in zijn toespraak tijdens de dodenherdenking ook aandacht geschonken aan de gevluchte Oekraïners in Nederland. Hij zei dat de oorlogsbeelden uit de Tweede Wereldoorlog dit jaar heftiger binnenkomen door de bombardementen en slachtoffers in het Oost-Europese land.

Bij de herdenking op het Audrey Hepburnplein waren ook zo’n dertig Oekraïense vluchtelingen aanwezig op uitnodiging van de burgemeester. Zij verblijven op een cruiseschip aan de Rijnkade dat als noodopvanglocatie dient. Marcouch noemde in zijn toespraak de aanwezige Oekraïners “vrienden uit Oekraïne”. Ook zei hij vereerd te zijn dat Oekraïne “haar moeders en kinderen aan Nederland toevertrouwt”.