Politie in Marseille voorbereid op komst zeker 3200 Feyenoordfans

Minimaal 3200 Feyenoordsupporters reizen woensdag en donderdag af naar de Zuid-Franse havenstad Marseille. Ze doen dat om hun club aan te moedigen in de beslissende wedstrijd tegen Olympique Marseille om een plek in de finale van de UEFA Conference League. Het overgrote deel van supporters reist op eigen gelegenheid.

De politie in Marseille is in opperste staat van paraatheid om de zaken in goede banen te leiden en herhaling van eerdere voetbalrellen te voorkomen. In de vorige ronde raakten leden van de beruchte harde supporterskern van Marseille slaags met Griekse hooligans van PAOK Saloniki. Zowel in het stadion als in de stad kwam het tot zware ongeregeldheden.

Vanwege de rellen moet Olympique donderdag een deel van het stadion onbezet houden. Het gaat om het vak waar de harde kern van de supporters zich bevindt. Tijdens de heenwedstrijd afgelopen donderdag arresteerde de Rotterdamse politie 48 Fransen vanwege het afsteken van vuurwerk en openlijke geweldpleging.

De wedstrijd begint donderdagavond om 21.00 uur. Feyenoord verdedigt een 3-2 voorsprong. Dat betekent dat als de Rotterdammers winnen of gelijkspelen zij zich plaatsen voor de finale van het derde Europese bekertoernooi. Die wedstrijd wordt op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana gespeeld.