Politie onderzoekt acht autobranden in Rotterdam

De politie zoekt naar de daders van acht autobranden, die woensdagmorgen vroeg in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois woedden. Een getuige heeft op de Voornsevliet gegil gehoord en zag daarna mensen wegrennen, aldus de politie.

Niet alleen op de Voornsevliet maar ook in de Verboomstraat stond een auto in brand. De brand in de Verboomstraat sloeg over naar andere geparkeerde auto’s in de straat, zodat uiteindelijk acht auto’s brandschade opliepen. Het staat volgens de politie vast dat de branden zijn aangestoken. De politie is woensdag begonnen met een buurtonderzoek.