Rustig weer tijdens dodenherdenking, warme Bevrijdingsdag

De nationale dodenherdenking lijkt woensdag qua weer rustig te verlopen. Volgens Weeronline blijft het op de meeste plaatsen droog, maar is er in het westen een kleine kans op een bui.

Het is vrij fris met 10 tot 12 graden in de kustprovincies en 12 tot 15 graden in het binnenland. Er zijn veel wolkenvelden en er staat weinig wind. In het westen is er rond 20.00 uur een kleine kans op een bui. Daarna breiden opklaringen zich verder uit over het land en kan landinwaarts een zeer lokale bui ontstaan.

Bevrijdingsdag lijkt een vrij warme dag te worden. De laagste temperaturen zijn donderdag voor Leeuwarden, daar is het in de middag ruim 16 graden. Rond Roermond en Maastricht stijgt de temperatuur naar 20 graden en langs de grens met Belgiƫ kan het tijdens zonnige momenten lokaal 21 graden worden. In de ochtenduren is er flink wat zon, maar gedurende de middag ontstaan verspreid over het land stapelwolken. Met name in het westen en zuiden kunnen daar kortdurende buien uit ontstaan. Toch lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven.

Donderdag staat er ook weinig wind, waardoor het tijdens zonnige momenten nog warmer kan aanvoelen. Het is tijdens die momenten ook aan te raden om je in te smeren, omdat de zonkracht vrij hoog is, ruim zonkracht 5. Een onbeschermde huid kan daarbij al na twintig minuten verbranden.