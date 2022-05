Rutte: Nederland bekijkt sturen meer zware wapens naar Oekraïne

Nederland bekijkt momenteel met onder meer Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk of het meer zware wapens naar Oekraïne kan sturen. Dat meldde premier Mark Rutte woensdag na een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

“Nederland blijft ook op de lange termijn Oekraïne steunen in de strijd ter verdediging van democratie en soevereiniteit”, meldt Rutte over dat gesprek op Twitter.

Vorige week maakte het kabinet al bekend een beperkt aantal pantserhouwitsers aan Oekraïne te geven, naar verluidt gaat het om vijf stuks. Duitsland zorgt voor de logistiek, munitie en training die nodig is om de houwitsers te gebruiken. Eerder ging al lichter materieel, zoals antitankraketten en sluipschuttersgeweren die kant op.

Volgens het kabinet heeft Oekraïne, dat sinds 24 februari wordt aangevallen door Rusland, in deze fase van de strijd zwaarder materieel nodig. De Russen proberen de Donbas in het oosten van Oekraïne te veroveren. Rutte heeft in het telefoongesprek “de Oekraïense standvastigheid in de strijd om de Donbas geprezen”.

Een dezer dagen gaat ook een team van zo’n dertig marechaussees naar Oekraïne om te helpen bij het forensisch onderzoek naar oorlogsmisdaden. Ze blijven daar in beginsel voor twee weken. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.