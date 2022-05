Weer Nederlander gepakt in Spanje vanwege pillenlabs

In een omvangrijke Brabantse strafzaak over pillenlabs is dinsdag opnieuw een verdachte in Spanje aangehouden. Het is een 25-jarige Limburger. De officier van justitie zei woensdag bij een voorbereidende zitting dat bovendien nog één verdachte zoek is.

Maandag werd in Spanje ook al een verdachte aangehouden. De officier wacht op de overlevering door Spanje, zodat de twee verdachten kunnen worden toegevoegd aan het proces waarin woensdag al tien verdachten voor de tweede keer moesten voorkomen.

De zaak gaat over verschillende amfetaminelabs in Tegelen, het Belgische Lanaken en de Duitse plaatsen Ruppach en Kassel. De bende zou onder leiding staan van het bekende kopstuk Harry P. uit Bergeijk.

P. en de meeste van zijn medeverdachten werden in november aangehouden tijdens een grootscheepse politieactie op hun woonwagenkamp in Bergeijk. De zaak kwam aan het rollen nadat de politie chatberichten van de versleutelde berichtendiensten Encrochat, Sky-ECC en Anom ter beschikking had gekregen. Hierna konden meerdere drugslabs worden opgerold. De politie voerde het onderzoek naar de criminele organisatie uit samen met de Belgische en de Duitse autoriteiten.

Advocaten vroegen de rechtbank in Den Bosch woensdag om hun cliënten vrij te laten in afwachting van hun proces. Dat begint op z’n vroegst pas in de zomer van 2023. Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachten wel vast blijven. De rechtbank beslist hierover aan het eind van de dag.