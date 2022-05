Zestien woningen flat Dordrecht onbewoonbaar door brand

Door de brand in een portiekflat in Dordrecht zijn zestien woningen onbewoonbaar en kunnen de bewoners voorlopig niet terugkeren naar huis. Dat laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid woensdag weten. Er is onder meer schade aan de woningen door het vuur, bluswater en het dak dat moest worden opengebroken om zeker te zijn dat het vuur daar niet nog brandde.

De brandweer rukte dinsdag rond 20.00 uur uit met meerdere voertuigen vanwege een grote brand in de flat aan de Troelstraweg. De brand was ontstaan op een balkon en vervolgens overgeslagen naar het dak. Bewoners werden in eerste instantie opgevangen in een lokale bibliotheek, waar hulpdiensten en Stichting Salvage aanwezig waren om hen bij te staan.

De woningen werden kort vrijgegeven zodat bewoners onder begeleiding van de brandweer, politie en Salvage konden kijken welke spullen in hun huis nog te redden waren. Vanaf woensdag zijn de woningen weer afgesloten. De veiligheidsregio laat weten onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand, het is nog onduidelijk hoelang dat zal duren.

Bewoners die niet terecht konden bij familie en vrienden sliepen afgelopen nacht in hotels in de omgeving, aldus de woordvoerder van de gemeente Dordrecht. Die laat verder weten dat woningcorporatie Trivire, eigenaar van de woningen, zoekt naar mogelijkheden voor bewoners, nu blijkt dat de sommige huizen een tijd niet bewoonbaar zullen zijn. Burgemeester Wouter Kolff liet eerder weten dat de gemeente opvang voor de bewoners regelt en dat niemand “in de kou zal staan”.