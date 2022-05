Britse veteraan steekt Bevrijdingsvuur in Wageningen aan

De Britse veteraan Harry Rawlings, 96 jaar, heeft woensdagavond om middernacht het Bevrijdingsvuur aangestoken op het 5 Mei Plein in Wageningen. Hij deed dat samen met burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen en de kinderburgemeester van de Gelderse plaats, Seppe Meijer zu Schlochtern (11). Kort na middernacht halen 1500 estafettelopers het vuur op in Wageningen om dat naar tachtig gemeenten in het land te brengen.

De 96-jarige veteraan die nog zelf in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten maakt deel uit van een groep van twintig hoogbejaarde Britse veteranen die naar Nederland zijn gekomen om donderdag mee te doen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. De mannen openen het defilé in historische legervoertuigen.

De NOS zond woensdagavond vanaf 23.00 uur het programma Vuur van de Vrijheid uit vanuit Wageningen. In dat programma spraken ouderen en jongeren over wat vrede en vrijheid voor hen betekent. Ook onder meer Paul van Vliet en Jamai werkten aan het rechtstreekse programma mee.

Donderdag wordt het vuur uit Wageningen onder andere aangestoken op de veertien Bevrijdingsfestivals in het land. De fakkel die in Nijmegen arriveert wordt aan het eind van de middag naar de Duitse grens gebracht, waar Duitse estafettelopers klaar staan om het Vrijheidsvuur naar het Duitse Kleve te brengen. Daar steken burgemeester Wolfgang Gebing van Kleve en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen het vuur aan. Gebing was woensdagavond ook bij de herdenkingsceremonie in Nijmegen.