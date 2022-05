Eindhoven Airport kan acht vluchten overnemen van Schiphol

Eindhoven Airport kan komende zaterdag en zondag in totaal acht vluchten overnemen van luchthaven Schiphol. Het is volgens de regionale luchthaven nog niet duidelijk of Schiphol daarvan gebruik wil maken. Het grootste vliegveld van het land wil onbeheersbare drukte voorkomen en overlegt met luchtvaartmaatschappijen over een oplossing, waarbij de nadruk ligt op het verplaatsen van vluchten.

“Het is heel beperkt, maar bij ons is het natuurlijk ook druk”, legt een woordvoerster van Eindhoven Airport uit.

Rotterdam The Hague Airport laat weten dit weekend nog niet vol te zitten, maar wel dat de ruimte voor het overnemen van vluchten beperkt is. “We kunnen eerder enkele vluchten overnemen, dan tientallen.” Daarnaast hangt het van diverse factoren af of vluchten overgenomen kunnen worden. Zo moeten er voor elke over te nemen vlucht berekeningen voor bijvoorbeeld het geluid gemaakt worden. Reisorganisaties TUI en Corendon lieten al weten enkele vluchten voor het aanstaande weekend van Schiphol naar Rotterdam te hebben verplaatst. Reizigers zijn hierover al ge├»nformeerd.

Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen boekingen te annuleren om onbeheersbare drukte te voorkomen, waardoor tientallen vluchten niet doorgingen. Dat is op dit moment nog niet aan de orde, benadrukt een woordvoerder. Maar de luchthaven kan een herhaling van dat scenario voor komend weekend nog niet volledig uitsluiten.