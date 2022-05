Hoosbui zorgt voor chaotische situatie in fanzone Marseille

Een hoosbui in Marseille heeft donderdagavond voor chaotische taferelen gezorgd in de zogeheten fanzone in Marseille, waar supporters van Feyenoord zich ophielden voor de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Feyenoord. Supporters van de Rotterdamse club zochten een plek om te schuilen voor de regen. Op het strand waar de fanzone is, was er niets om onder te schuilen, waarop de ongeduldige Feyenoordfans door de afzetting braken.

De Franse politie probeerde vergeefs om de Nederlanders binnen de hekken te houden. Een groep supporters heeft een paar honderd meter verderop een schuilplaats gevonden in de overdekte galerij van een winkelcentrum. Ze maken zich zorgen of ze nog op tijd voor de aftrap van de wedstrijd in het stadion komen. Het was de bedoeling om supporters ruim drie uur voor het begin van de voetbalwedstrijd in groepen per bus naar het Stade Vélodrome te brengen. De komende uren zouden alle ruim 3200 aanhangers van de Rotterdamse club naar het stadion moeten gaan.

De fans hebben de middag doorgebracht in de speciaal voor hen ingerichte fanzone aan het regenachtige strand van Marseille. De dag verliep tot nu toe zonder grote incidenten. Volgens Rotterdamse agenten die hun Franse collega’s terzijde staan, hebben de meeste fans zich “voorbeeldig gedragen”.

De wedstrijd in de halve finale van de Conference League begint om 21.00 uur. Als Feyenoord de wedstrijd wint of gelijkspeelt, plaatst de club zich voor de finale op 25 mei in Tirana.