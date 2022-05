Ministeries in gesprek over noodlijdende bevrijdingsfestivals

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken gaan binnenkort met het Nationaal Comité 4 en 5 mei in gesprek over de financiële problemen van de bevrijdingsfestivals. Een datum is nog niet bekend.

Dat zegt een woordvoerder van staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS), onder wiens departement het Nationaal Comité valt. Het ministerie subsidieert geen bevrijdingsfestivals, stelt de woordvoerder. Het Comité krijgt van VWS een instandhoudingssubsidie. Het ministerie wil horen waar de problemen zitten en meedenken met mogelijke oplossingen.

In Groningen moest dit jaar voor het eerst entree worden betaald; een krappe 6 euro voor een kaartje. Het bevrijdingsfestival zag zich daartoe genoodzaakt om de begroting rond te krijgen, meldde het AD. Meer bevrijdingsfestivals hebben financiële problemen. Er zijn er veertien.

Een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei laat weten al langer op de hoogte te zijn geweest van het plan om entreegeld te vragen in Groningen. Het Nationaal Comité steunt de organisatie, omdat het begrijpt dat festivals vanwege de kosten eventueel naar deze mogelijkheid kijken. “Het is ontzettend belangrijk dat festivals er zijn en dat ze die goed kunnen organiseren.” Je ziet volgens de woordvoerder “hoe belangrijk die festivals zijn voor 5 mei en het vieren van de vrijheid. De festivals zijn vandaag weer massaal bezocht.”