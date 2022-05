Onderhandelingsakkoord politie-cao, zeker 8,5 procent meer loon

Na maandenlange onderhandelingen en diverse acties, is er een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. De politievakbonden, minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en korpschef Henk van Essen zijn het met elkaar eens geworden, laten de vakbonden donderdag weten. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden.

In de overeenkomst staat onder meer dat de salarissen van het politiepersoneel tijdens de looptijd van de cao (1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024) met ten minste 8,5 procent worden verhoogd. Verder zijn er afspraken gemaakt over “vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, anders werken en mobiliteit, capaciteit en inzetbaarheid en loopbaanperspectief”. De vakbonden laten weten tevreden te zijn met het onderhandelaarsakkoord. “Dit doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van executieve politiemensen in een onzekere tijd.” De politieacties zijn hiermee van de baan, laten de bonden weten.

De acties voor een betere politie-cao voor 2022 en 2023 begonnen in december. De bonden riepen hun achterban onder meer op geen deurwaarders meer actief te begeleiden en geen boetes te innen bij kleine overtredingen. Ook werd tijdens coronademonstraties het werk neergelegd.

Het korps telt ongeveer 65.000 fulltimebanen, waarvan zo’n 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.