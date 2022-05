Rutte wil geen commentaar geven op kritiek in 4 mei-voordracht

Premier Mark Rutte wil niet reageren op de opmerkingen van historicus en presentator Hans Goedkoop, over hoe het kabinet omgaat met de sancties tegen Rusland. Goedkoop uitte woensdagavond tijdens zijn 4 mei-voordracht kritiek op het “prettig vestigingsklimaat voor het geld van die agressor”, wat hij even later “dievengeld” noemde. Ook laakte hij het ministerie dat de sancties steunt, maar er “ondertussen matig in slaagt ze uit te voeren”.

Tijdens het Bevrijdingsfestival Brabant, waar Rutte het Bevrijdingsvuur ontstak, zei de premier donderdag desgevraagd: “Daar ga ik nu niks over zeggen. Ik vond dat hij een hele mooie toespraak had, een indrukwekkend mooie toespraak zelfs, maar ik ga nu geen politiek commentaar geven.” Rutte gaf aan dat hij en Goedkoop “elkaar wel eens spreken”.

Goedkoop zei woensdagavond in het tv-programma BEAU op RTL 4 dat hij na de voordracht met Rutte had gesproken en dat die vond dat hij “dingen verkeerd had begrepen”. “En dan zeg ik: nou, we wachten wel op de parlementaire enquête”, aldus Goedkoop.

Volgens hem heeft het kabinet vooral met de mond beleden dat er strenge sancties moeten worden opgelegd, maar is er in de praktijk nog niet genoeg gebeurd. “We zijn heel ferm: sancties! Maar op het moment als de minister naar de Kamer geroepen wordt van hoe staat het eigenlijk met de uitvoering van die sancties, heeft ie gewoon geen antwoord”, zei de presentator bij BEAU.

“Het geld van de oligarchen… Sinds die mannen opkwamen, is er niemand die ooit gedacht heeft dat die mensen eerlijk hun geld hebben verdiend. En toch is de loper uitgerold voor het geld van die mensen. Daar mag je toch iets van vinden?”, zei hij met een verwijzing naar de financiële belangen van de Russische rijken op onder meer de Zuidas.

Vanwege de Russische inval in Oekraïne hebben EU-landen voor vele miljarden euro’s aan Russische tegoeden bevroren, onder meer van de centrale bank van het land en van rijke Russen. In Nederland ergerde de Tweede Kamer zich eind maart aan het tempo waarop dat hier gebeurde. Daardoor zouden oligarchen tijd hebben om hun bezittingen en tegoeden weg te sluizen. Om de uitvoering van strafmaatregelen te bevorderen werd oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator. Eind april was in Nederland ruim 623 miljoen aan Russische tegoeden bevroren, volgens minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.