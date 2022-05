Schatting ministerie: 15.000 Oekraïense kinderen leerplichtig

Rond de 15.000 naar Nederland gevluchte Oekraïense kinderen zijn leerplichtig, schat het ministerie van Onderwijs in. Dat doet het op basis van de inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Tot nu toe zijn er minstens 9277 leerlingen op een school ingeschreven.

Het gros van de Oekraïense kinderen (65 procent) zit op een basisschool of gaat daar naar toe, verspreid over het hele land. “Vrijwel in iedere gemeente vangen scholen wel een aantal nieuwkomers op, met concentraties in de grotere steden”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

De Oekraïense kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, zitten vooral op een Internationale Schakel Klas (ISK). “Die zitten wat minder verspreid door het land”, meldt de woordvoerder.

Uitgangspunt van het ministerie is dat de Oekraïense leerplichtige kinderen zoveel mogelijk naar nieuwkomersscholen gaan, naar speciale klassen of tijdelijke voorzieningen. “Daar is de expertise om deze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Op 4 mei stonden 9277 kinderen bij een school ingeschreven, maar het ministerie krijgt de werkelijke cijfers met wat vertraging binnen. “Scholen en gemeenten zijn namelijk druk bezig met het organiseren van onderwijs voor ontheemde Oekraïense kinderen.” Het daadwerkelijke aantal kinderen dat bij een school staat ingeschreven ligt waarschijnlijk hoger, stelt de woordvoerder.