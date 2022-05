Schiphol sluit verzoek schrappen boekingen dit weekend niet uit

Schiphol kan niet uitsluiten dat het luchtvaartmaatschappijen opnieuw moet vragen om boekingen te schrappen om de drukte komend weekend beheersbaar te houden. “Het is op dit moment nog niet mogelijk om die vraag zwart-wit met ja of nee te beantwoorden”, antwoordt een woordvoerder van luchthaven. Vooralsnog hoopt Schiphol te grote drukte te voorkomen door vluchten van andere vliegvelden te laten vertrekken. KLM meldt dat Schiphol heeft gevraagd nog eens naar het vliegschema te kijken, maar kon niet direct zeggen wat dat precies betekent.

Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen boekingen te annuleren om onbeheersbare drukte te voorkomen, waardoor tientallen vluchten niet doorgingen. Dat is op dit moment nog niet aan de orde, benadrukt een woordvoerder. “In de gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen ligt de nadruk nu vooral op het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens.” Vorig weekend weken klanten van de luchthaven voor enkele vluchten al uit naar Rotterdam The Hague Airport, een dochterbedrijf van de Schiphol Group.

Hoezeer Schiphol komend weekend moet ingrijpen in het vluchtschema is nog onderwerp van gesprek met de luchtvaartmaatschappijen. “Op basis van de laatste aantallen stemmen we dat af”, zegt de woordvoerder. “Deze meivakantie reizen per dag gemiddeld 174.000 reizigers via Schiphol en in de weekenden is het relatief drukker.” Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen vorige week ook al om tussen 2 mei en 8 mei geen nieuwe boekingen aan te nemen.

Reisorganisaties TUI en Corendon laten desgevraagd weten nog geen verzoek van Schiphol te hebben ontvangen om nog eens naar het vliegschema te kijken. Wel hebben de organisaties al enkele vluchten die dit weekend gepland staan verplaatst naar Rotterdam The Hague Airport. Passagiers zijn daarover geïnformeerd.

Schiphol-topman Dick Benschop bood dinsdag excuses aan voor de ontstane situatie. “Deze meivakantie doet pijn”, gaf hij aan. Benschop wijt de problemen aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht toen de planning werd gemaakt. Dat laatste kwam onder meer door corona- en griepgevallen.