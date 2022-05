15 jaar cel voor rol bij ‘vergismoord’ Amsterdam-Osdorp

De 27-jarige Dominique K. is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor zijn betrokkenheid bij de vergismoord op Serdar Ay (33) in Amsterdam en een gewapende overval op een telecomwinkel in Alphen aan den Rijn.

Het slachtoffer werd op 20 oktober 2020 in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Osdorp doodgeschoten. Twintig dagen later zijn onder meer 128 mobiele telefoons buitgemaakt in Alphen. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van achttien jaar geëist tegen K. Hij was vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig.

Ay had in de bewuste nacht een auto geleend van een Amsterdamse crimineel om eten te halen. Deze man zou het eigenlijke doelwit zijn geweest. K. heeft volgens de rechtbank een door hem aangeschaft en geactiveerd peilbaken onder de auto geplaatst. Op het apparaat, waarmee hij de auto kon volgen, is zijn DNA gevonden. K. heeft toegegeven dat hij het baken heeft gekocht en in werking heeft gesteld, maar hij ontkent dat hij het onder de auto heeft geplakt.

Ay zou met meerdere wapens zijn beschoten. De rechtbank oordeelt dat het niet anders kan dat dat K. weet had van de moordplannen. De rechtbank heeft K. veroordeeld voor medeplichtigheid aan de “gruwelijke moord”. Dat daar “dan ook nog een onschuldig slachtoffer bij is komen te vallen is al helemaal wrang”, aldus de rechtbank.

Er is geen bewijs voor medeplegen, omdat niet vast te stellen valt dat hij locatiegegevens van de auto heeft doorgegeven.

Bij de overval op de winkel in Alphen aan den Rijn bedreigden gemaskerde mannen medewerkers met een vuurwapen en werden onder meer 128 mobiele telefoons buitgemaakt. Meerdere politiemensen hebben K. als een van de daders herkend.