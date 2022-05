Advocaat: nieuwe aangifte van oud-kandidate in zaak The Voice

Een oud-kandidate van The Voice of Holland gaat aangifte doen tegen “een man die werkzaam was binnen de productie”. Dat schrijft Sébas Diekstra, de advocaat die de slachtoffers bijstaat, op Twitter. Daarmee komt het totaal aantal aangiften in de zaak op zes.

“Er was eerder alleen melding gedaan van het betreffende zedenmisdrijf”, aldus Diekstra. Het Openbaar Ministerie maakte eind april bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van aangiften rond The Voice of Holland. “Een gedegen strafrechtelijk onderzoek naar de aangiften van cliënten is de enige juiste beslissing en doet recht aan wat hen is overkomen”, zei Diekstra daar destijds over.

Eerder was al bekend dat er aangifte is gedaan tegen oud-coaches Ali B en Marco Borsato, een regisseur en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen.