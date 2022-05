In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een botsing tussen een auto en scooter op de Edisonweg in Alblasserdam een vrouw overleden, een andere vrouw raakte ernstig gewond. De twee zaten samen op de scooter die rond 01.30 uur betrokken raakte bij het verkeersongeluk.

De bestuurder van de auto is door de politie aangehouden. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en is op zoek naar getuigen.