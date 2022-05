Feyenoord boos over aanpak fans door autoriteiten Marseille

Feyenoord is boos over de manier waarop fans in Marseille zijn behandeld door de autoriteiten. Die waren volgens de club agressief richting fans. Ook kwamen supporters moeilijk het stadion in, waardoor lang niet iedereen de hele wedstrijd in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille heeft kunnen zien. Feyenoord is desondanks “zeer blij” met het bereiken van de finale van het derde Europese clubtoernooi.

Volgens de Rotterdammers ging het voor de wedstrijd in de fanzone op het strand van Marseille mis toen noodweer uitbrak en chaotische taferelen ontstonden. Op het strand was niets om onder te schuilen, waarop de ongeduldige Feyenoordfans door de afzetting braken en beschutting zochten in een naastgelegen winkelcentrum. De politie wist met de nodige moeite de orde te herstellen, waarbij supporters volgens Feyenoord “de dupe werden van de agressieve houding van de autoriteiten”.

Ook het verlaten van het stadion na het 0-0-gelijkspel verliep volgens de club stroef, “waardoor velen tot diep in de nacht vast hebben gezeten in het stadion”.

“Feyenoord is zeer ontstemd en teleurgesteld over deze gang van zaken, zeker ook omdat de club vooraf bij de organisatie meermaals haar twijfels heeft geuit over het plan van aanpak rondom de fanzone, het vervoer naar en de procedure in en rondom het stadion”, melden de Rotterdammers. “De club wijst erop dat supporters hierdoor gevaar hebben gelopen en de wedstrijd(dag) niet hebben kunnen beleven zoals het hoort.”