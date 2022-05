Fortuyn na twintig jaar herdacht op plek waar hij vermoord is

Op het Mediapark in Hilversum hebben vrijdag enkele tientallen mensen de moord op Pim Fortuyn herdacht. De groep herdacht de politicus op de plek waar hij twintig jaar geleden door Volkert van der G. werd doodgeschoten. Dat gebeurde toen Fortuyn na een radiointerview met presentator Ruud de Wild op weg was naar zijn auto.

De groep kwam met een tourbus uit Driehuis, waar de vermoorde politicus een aantal maanden op begraafplaats Westerveld lag. Fortuyn is later herbegraven in het Italiaanse dorpje Provesano, waar hij een tweede huis had.

Bij de herdenking in Hilversum waren meerdere sprekers, onder wie oud-minister Hilbrand Nawijn van de LPF, de partij van Pim Fortuyn, en Salima el Musalima, een vrouwelijke imam.