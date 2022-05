Gitzwarte dag voor Alblasserdam, zegt burgemeester Paans

Voor Alblasserdam is deze vrijdag een zwarte dag geworden. “Ik ben diep geraakt. Ik was al zo aangeslagen toen ik vannacht werd gebeld over het scooterongeluk. Daar kwam dit dan bij”, zegt burgemeester Jaap Paans van de Zuid-Hollandse gemeente naar aanleiding van de dodelijke schietpartij vrijdagochtend op zorgboerderij Tro Tardi, die twee mensen het leven kostte. “Dit is voor Alblasserdam van ongekende omvang, het is een gitzwarte dag. Het is onbeschrijflijk wat er is gebeurd.”

Hij maakte melding van “verdriet en ongeloof” onder degenen die erbij zijn geweest. Paans riep de media op het dorp zoveel mogelijk met rust te laten om de gemeenschap de kans te geven het gebeurde te verwerken.

Ook politiechef Dennis den Os van district Zuid-Holland Zuid zei aangeslagen te zijn. “Eerst was er al een verkeersongeval waarbij twee doden zijn gevallen. Daarna de schietpartij op de zorgboerderij. Heel bizar, ook voor ons als hulpverleners”, zei Den Os.