Acteur en regisseur Hans Croiset (86) stopt met toneelspelen. Dat heeft hij vrijdagmiddag bevestigd na een bericht in HP/De Tijd. Het wordt hem te zwaar. “Het is topsport en als ik als vierde eindig, is het mij niet goed genoeg”, aldus de tweevoudig Louis d’Or-winnaar tegen het ANP.

Hij vindt het ook wel een “prettig idee”. “Als corona er niet was geweest, was ik al twee jaar eerder opgehouden, maar ik had nog zoveel afspraken.”