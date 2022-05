Honderden mensen lopen mee met stille tocht voor Pim Fortuyn

Met een stille tocht hebben ongeveer vierhonderd mensen vrijdag in Rotterdam de moord op politicus Pim Fortuyn twintig jaar geleden herdacht. De tocht begon iets na 17.30 uur bij het voormalige huis van Fortuyn aan het G.W. Burgerplein en liep via het stadhuis aan de Coolsingel naar het standbeeld van de politicus op de Pim Fortuynplaats.

De deelnemers aan de tocht hielden om 18.06 twee minuten stilte bij het standbeeld van Fortuyn. Op dat tijdstip schoot Volkert van der G. de politicus op het Mediapark in Hilversum dood.

De stilte werd verstoord door een groep mensen die begonnen te roepen naar de mensen die Fortuyn aan het herdenken waren. Daarbij kwam het tot een confrontatie, waarbij zeker een gewonde viel. Voor het incident waren bij het standbeeld bloemen gelegd en hielden meerdere mensen een toespraak, onder wie Simon Fortuyn, een broer van Pim.

Volgens hem is zijn broer begraven als een rechts-extremist. “En dat doet ontzettend zeer voor iemand die zeer oprecht is. De problemen benoemde, de veenbrand al heeft zien branden in Nederland. En hij werd begraven als rechts-extremist, als fascist.”

“Wij hebben er jarenlang aan gewerkt. Om dat etiket wat op zijn voorhoofd zat, om dat eraf te halen. En nu, twintig jaar na dato, is er eerherstel en daar ben ik ontzettend blij mee. Er wordt nu heel anders over Pim gesproken, over zijn analyses en over zijn idee├źn”, aldus Simon Fortuyn.

De herdenkingsdag begon met een bezoek aan het tijdelijke graf van Fortuyn in Driehuis. Ook was een herdenking op de plek waar de politicus werd vermoord, op het Mediapark in Hilversum.

In het Rotterdamse stadhuis werd een symposium gehouden ter nagedachtenis aan de LPF-leider, waar bijna tweehonderd mensen aan meededen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb hield daar een toespraak en hing de Rotterdamse vlag halfstok.