Nog een gewonde gemeld door schietpartij Alblasserdam

Bij de schietpartij in Alblasserdam zijn vrijdag drie mensen gewond geraakt, meldt de gemeente Alblasserdam. Eerder sprak de politie nog van twee gewonden, een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam.

Over de identiteit van de derde gewonde doet de gemeente geen uitspraken. Ook is onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn van deze persoon. Om 17.30 uur wordt er in Alblasserdam een persconferentie gehouden in verband met de schietpartij die aan twee mensen het leven kostte; een 16-jarig meisje uit Dordrecht en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam.

De schietpartij gebeurde vrijdag even voor 11.00 uur op de zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel. De politie heeft een verdachte, een 38-jarige man uit Oud-Alblas, aangehouden.