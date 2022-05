OM: verdachte Alblasserdam mogelijk betrokken bij dodelijk misdrijf

De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in Alblasserdam vrijdagochtend, werd gezocht voor betrokkenheid bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen, op de avond van 4 mei. Hij was in beeld, maar was voortvluchtig. Dat zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar op een persconferentie in Alblasserdam.

In de Zeeuwse stad werd de avond van 4 mei een dode man aangetroffen in een winkel aan de Sint Jacobsstraat. Er werd direct uitgegaan van een misdrijf.

Tussen de twee misdrijven zou een link zijn, maar daar kon Hillenaar nog niets over zeggen. De verdachte, een 38-jarige man uit Oud-Alblas, zit in beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De verdachte had volgens Hillenaar een “verleden in de zorgboerderij”, hij was daar in het verleden cliĆ«nt geweest.