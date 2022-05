Omtzigt werd gevraagd om staatssecretaris van Financiën te worden

Pieter Omtzigt is eind 2019 gevraagd om staatssecretaris van Financiën te worden, als opvolger van de opgestapte Menno Snel (D66). Het toen nog CDA-Kamerlid wees het aanbod af.

“Ze hebben echt lang geprobeerd mij staatssecretaris van Financiën te maken. Zo van: ‘Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen’.” Dat vertelt Omtzigt in het programma College Tour dat zondagavond wordt uitgezonden.

Het inmiddels onafhankelijke Kamerlid heeft het aanbod meteen afgewezen. “Ik zei: ‘Ik heb tot nu toe nul informatie en medewerking gehad. Dit lijkt mij niet verstandig en ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dit op te lossen’.” Wie hem destijds precies voor de functie heeft gevraagd, blijft onduidelijk. Omtzigt heeft het over de “top van de coalitie” die de vraag bij het CDA neerlegde.

Eind maart vorig jaar bleek eveneens dat er werd nagedacht over een andere functie voor Omtzigt. Op 25 maart maakte ANP-fotograaf Bart Maat een foto van aantekeningen van voormalig minister Kajsa Ollongren toen zij, als informateur, met een stapel documenten gehaast het Binnenhof verliet. Daarop was de tekst “Omtzigt functie elders” te lezen.

De foto zorgde voor flinke vertraging in het formatieproces en voor een (nieuwe) deuk in het vertrouwen dat veel burgers en Kamerleden in het kabinet hadden. Niet veel later meldde Omtzigt zich ziek. Hij kampte maandenlang met een burn-out. Op 12 juni zegde hij zijn lidmaatschap van het CDA op. Hij zit nu als Groep Omtzigt in de Kamer.