Ouderpanel toeslagenschandaal in brief: wij zijn moe en kwaad

“We zijn moedeloos, terneergeslagen, maar eigenlijk ook verschrikkelijk kwaad”, schrijft het ‘ouderpanel’ dat adviseert over de afhandeling van de toeslagenaffaire in een open brief waarover dagblad Trouw bericht. Frustratie over de opstelling van de overheid en betrokken instanties bouwt zich al langer op, schrijven de ouders. “En dan, op een dag, dan knapt het touwtje, dan barst bij ons de bom.”

Als reden noemen zij onder meer de trage totstandkoming van de compensatieregeling voor kinderen en de omgang met de gedupeerde gezinnen waar een kind uit huis is geplaatst. Het kabinet zal zich volgende week moeten verdedigen tegenover een kritische Kamer over de uit huis geplaatste kinderen.

Volgens het ouderpanel moet het uitgangspunt zijn dat “alle kinderen, als dat ook maar enigszins mogelijk is” worden teruggeplaatst bij hun ouders. “Of in ieder geval herstel van de relatie.” Maar “het beleid en de minister van rechtsbescherming spreken dit volstrekt onvoldoende uit”, vinden de ouders.

Maar vooral dat de compensatie voor kinderen van getroffen gezinnen pas op zijn vroegst eind dit jaar wordt geregeld “doet pijn, zo ontzettend pijn”. De ouders balen ervan dat de afhandeling van het schandaal zo lang duurt. Volgens het panel wordt er ook niet genoeg met gezinnen gecommuniceerd. “Wanneer stijgen de systeem-partijen nu eens eindelijk boven zichzelf uit?” vragen de gedupeerden zich ten slotte af. Ze willen dat deze partijen met snelle en adequate oplossingen komen.