De politie is op zoek naar vijf personen die zijn gevlucht na een woningoverval aan de Langenhorst in Rotterdam. Aan het begin van de nacht werd bij de woningoverval in de Rotterdamse wijk Charlois ook geschoten. Een persoon raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie meldt op Twitter dat een onderzoek is gestart naar het incident. Agenten zijn op zoek naar de verdachten. Of het om exact vijf gevluchte personen gaat is onduidelijk.