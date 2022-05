Twee personen die gewond zijn geraakt bij de schietpartij in de zorgboerderij in Alblasserdam liggen nog altijd in het ziekenhuis. Dit meldt politiechef Dennis den Os van district Zuid-Holland Zuid vrijdagavond tijdens de persconferentie over het schietincident. Twee mensen zijn omgekomen, een vijfde persoon raakte lichtgewond.

De schietpartij gebeurde vrijdag even voor 11.00 uur op de zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel.