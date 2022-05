Bloemen neergelegd bij zorgboerderij Alblasserdam

Bij de zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam waar vrijdag een fatale schietpartij plaatsvond, liggen zaterdagochtend bloemen. Aan de zijkant bij het entreehek van de boerderij liggen zo’n tien boeketten. Een ander boeket is door iemand hoog in een verkeersbord geklemd.

Het zijn de enige tekenen van het drama dat zich vrijdag bij de zorgboerderij afspeelde. Er is geen politie meer aanwezig en ook van afzettingen is geen sprake meer. Alleen zo nu en dan komt iemand langs die de hond uitlaat en even stilstaat bij de zorginstelling.

Bij de schietpartij vrijdagochtend kwamen een 16-jarig meisje uit Dordrecht en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam om het leven. Een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam raakten zwaargewond. Zij werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een 38-jarige man uit Oud-Alblas is als verdachte aangehouden.