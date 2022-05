Verdachte koffer Utrecht CS loos alarm, treinen gaan weer rijden

De koffer die onbeheerd was achtergebleven op Utrecht Centraal bevatte geen gevaarlijke spullen. Kort na 22.30 uur liet de politie na onderzoek van het Team Explosieven Verkenning weten dat er sprake was van loos alarm.

De koffer wordt volgens een woordvoerster overgedragen aan de afdeling gevonden voorwerpen. Het station was uit voorzorg ontruimd maar wordt weer vrijgegeven.

De NS besloot eerder het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal stil te leggen omdat er op een aantal perrons niet kon worden gestopt. De treindienst wordt volgens een woordvoerster weer opgestart, maar de NS raadt reizigers wel aan om goed de reisplanner in de gaten te houden en ook rekening te houden met vertragingen. “We proberen alles weer zo snel mogelijk normaal te krijgen”, zei ze.

Utrecht is een belangrijk knooppunt en als daar iets aan de hand is, leidt dat doorgaans tot ernstige verstoring in een groot deel van de Randstad en Oost- en Noord-Nederland.