Museum van de Geest wint Europese museumprijs

Het Museum van de Geest in Haarlem heeft de prestigieuze European Museum of the Year Award gewonnen. De prijs werd zaterdagavond uitgereikt in de stad Tartu, in Estland. Het museum krijgt de prijs omdat het “de natuur van de menselijke geest op een uniek innovatieve manier” verkent, aldus het juryrapport.

Het Museum voor de Geest probeert bezoekers op een interactieve manier inzicht te geven in de werking van hun eigen geest. Zo wil het ook begrip kweken voor mensen met psychische aandoeningen. Het museum is gevestigd in het Dolhuys in Haarlem, een voormalig gesticht, en combineert kunst met een historische collectie over zevenhonderd jaar zorggeschiedenis.

Het juryrapport is lovend over de combinatie van geschiedenis en persoonlijke verhalen. Het prijst het museum aan als een “innovatief maatschappelijk project” en “een werkelijk inspirerende mens-georiĆ«nteerde instelling”.

Het European Museum Forum reikt de prijs jaarlijks uit aan een museum dat bijdraagt aan een beter begrip van de wereld en dat tevens vernieuwend is en museale standaarden verlegt. Dit jaar dongen zestig musea mee naar de zes verschillende prijzen, waarvan de European Museum of the Year Award de belangrijkste is. In 2021 won museum Naturalis in Leiden de prijs.