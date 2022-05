Finale Heel Holland Bakt trekt 2,4 miljoen kijkers

De finale van Heel Holland Bakt op NPO 1 heeft zo’n 2,4 miljoen kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee was het Omroep MAX-programma, dat wordt gepresenteerd door André van Duin, veruit het best bekeken programma van de zaterdagavond.

Bakker Enzo mocht zich de winnaar noemen van het negende seizoen. Hij versloeg concurrenten Zeinab en Tom. In de finale moesten de bakkers als spektakelstuk een bruidsbuffet maken, waar ze maar liefst 7,5 uur de tijd voor kregen. Uiteindelijk oordeelden juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dat de 30-jarige Enzo de beste was.

Na Heel Holland Bakt volgt het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, dat 1,8 miljoen kijkers trok. Op plek drie in de top 25 staat het programma Ik Vertrek op NPO 1, dat door 1,3 miljoen mensen werd bekeken.

In totaal zagen zo’n 1 miljoen mensen hoe Soy Kroon het programma Make Up Your Mind won op RTL 4, waarmee het programma goed is voor plek 4 in de top. In dit programma laten bekende Nederlanders zich omtoveren tot dragqueen. Het best bekeken SBS6-programma was Code van Coppens, dat met 478.000 kijkers op plek 16 komt.