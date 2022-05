Geen treinverkeer op meerdere trajecten door aanrijdingen

Het treinverkeer in Nederland is zondagavond op meerdere trajecten stil komen te liggen door aanrijdingen, meldt de NS. Zo is er geen treinverkeer tussen Sittard en Maastricht, tussen Ermelo en ’t Harde en Tilburg en Boxtel.

Eerder op de avond reden er om dezelfde reden geen treinen tussen Gilze-Rijen en Tilburg. Bij die aanrijding kwam een persoon om het leven. Verschillende mensen zagen het ongeluk gebeuren en waren volgens de politie “erg ontdaan”. Het treinverkeer op dit traject is inmiddels hervat.