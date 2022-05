Lange rijen op Schiphol maar drukte is ‘beheersbaar’

Op luchthaven Schiphol waren zondagochtend opnieuw lange rijen in de vertrekhallen. Personeel op het vliegveld noemt de drukte beheersbaar. Schiphol nam vanwege de verwachte passagiersstroom opnieuw maatregelen om chaos te voorkomen.

In vertrekhal 1 vormen zich rijen tot ver buiten de normale paaltjes met wachtlinten. Schiphol-medewerkers rollen een plastic afzetlint uit om een geordende wachtrij te creƫren.

Een baliemedewerker van afhandelingsbedrijf Viggo in vertrekhal 1 noemt de wachtrijen bij incheckbalies “vrij normaal” voor een zondagochtend. Signalen dat er veel mensen last hebben van vertragingen zijn er volgens hem niet. Een Schiphol-medewerkster van het regiecentrum staat dit weekend voor een van de ingangen om passagiers naar de goede plek te wijzen voor hun vlucht. “Je ziet het, het is druk”, wijst ze om zich heen. “Maar het is nog zeker beheersbaar druk.” Normaal gesproken zit ze “achter de computer” om te volgen waar de passagiers heen gaan en houdt ze op afstand contact met beveiligingspersoneel, marechaussees en ‘floormanagers’. Nu staat ze voor de gelegenheid voor een van de ingangen van vertrekhal 1 om passagiers de weg te wijzen.

Ook beveiligers en personeel bij de incheckbalies zeggen dat de drukte nog behapbaar is.

Twee weken eerder ging het mis op Schiphol door een onaangekondigde staking van bagagepersoneel van KLM. Tal van vluchten raakten vertraagd of gingen niet door. Schiphol riep mensen een tijdlang op om niet meer naar de luchthaven te komen. Een week later vroeg het vliegveld luchtvaartmaatschappijen reizen te schrappen omdat het door personeelstekorten onmogelijk zou zijn om grote drukte aan te kunnen. Tientallen vluchten werden geschrapt.

Dit weekend annuleert KLM acht heen- en terugvluchten om voor “een zo goed mogelijk verloop voor de meeste passagiers” te zorgen. Transavia, TUI en Corendon verplaatsten dit weekend in totaal zes vertrekkende vluchten naar Rotterdam The Hague Airport.

Schiphol heeft vanwege de drukte ook een overkapping geplaatst zodat mensen eventueel buiten kunnen wachten voor het inchecken. Tussen verschillende vertrekhallen zijn schotten geplaatst om de passagiersstromen in goede banen te leiden.