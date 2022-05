Museum Arnhem met nieuwe ‘cliffhanger’ eindelijk weer open

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch opent vrijdag het vernieuwde Museum Arnhem, samen met directeur Saskia Bak. Het is sinds 2017 dicht geweest wegens grootscheepse verbouwing, die moeizaam op gang kwam.

Het vooral om zijn (neo- of magisch) realisten uit de afgelopen eeuw fameuze museum is nu echter klaar en uitgebreid met onder meer een bijzondere tentoonstellingsvleugel. Het ontwerp is van Benthem Crouwel Architects, bekend van onder meer het Stedelijk Museum Amsterdam en het station Rotterdam Centraal. De vleugel zweeft deels boven de aarde, als een “cliffhanger”, zegt het museum zelf.

Van daaruit is er een zeer royaal uitzicht over de omgeving. Kunst en natuur gaan zo in elkaar over, aldus het museum. Het uitzicht vanuit de kunsttempel over de Rijn was al beroemd. Bovendien is er nu veel meer expositieruimte in het museum, 550 vierkante meter extra. Ook de beeldentuin is vernieuwd.

Aanvankelijk was er geen aannemer te vinden die aan de klus wou beginnen voor het toen beschikbare budget. De verbouwing kon uiteindelijk doorgaan voor 23 miljoen euro. De Arnhemse gemeenteraad stelde 22,5 miljoen euro beschikbaar, de provincie Gelderland een half miljoen.

Na de opening zijn om te beginnen drie tijdelijke exposities te zien: Van Links Naar Rechts biedt volgens het museum een nieuwe kijk op de stroming neo-realisme. Tenminste Houdbaar Tot toont de manieren waarop kunstenaars vanaf de 17e eeuw de natuur in beeld brachten. Met Open wil Museum Arnhem volgens eigen zeggen een impuls geven aan de laagdrempelige educatieve traditie die door de vroegere directeur Pierre Janssen (1926-2007) werd ingezet.

Het nieuwe museumcafé is vernoemd naar Janssen, de markante figuur die een halve eeuw geleden via tv veel mensen vaak voor het eerst in contact bracht met kunst en die het museum een belangrijke uitbreiding van de collectie bezorgde.

Het oorspronkelijke museumgebouw werd in de 19e eeuw opgetrokken als sociëteit voor Indiëgangers. In 1920 kwam het Gemeentemuseum Arnhem erin en na de Tweede Wereldoorlog, waarin het bij de Slag om Arnhem zwaar gehavend raakte, werd het voor het eerst flink gemoderniseerd.