PvdA wil aanpak ongelijkheid in ruil voor steun begroting

Als het kabinet voor de begroting steun wil van de PvdA in de Eerste Kamer zal er iets aan de ongelijkheid in Nederland moeten worden gedaan. De kersverse PvdA-leider Attje Kuiken zei bij WNL op Zondag dat ze zal aandringen op een hoger minimumloon van 14 euro en het aanpakken van schijnconstructies, zodat meer mensen een vast contract kunnen krijgen.

Volgens Kuiken moet “een aantal zaken fundamenteel anders” in Nederland. “Volgende week gaan we het gesprek aan met Sigrid Kaag en Mark Rutte, dan kijken we hoe serieus ze het nemen. Dan zien we waartoe ze bereid zijn.” Om de extra uitgaven te betalen, kijkt de PvdA naar vermogenden. “Die kunnen meer bijdragen.”

Kuiken werd ook gevraagd naar de chaos bij Schiphol de afgelopen weken. Slecht werkgeverschap en een gebrek aan waardering voor bepaalde groepen werknemers daar, zoals de bagageafhandelaars, ligt volgens haar ten grondslag aan de problemen. Ze heeft naar eigen zeggen vrijdag gesproken met Schiphol-baas en PvdA-kopstuk Dick Benschop.

“Ik heb heel duidelijk besproken wat ik vind wat nodig is”, aldus Kuiken. Met veel van haar punten was Benschop het volgens haar eens. “Er zijn hogere lonen nodig, meer vast werk, investeringen in mensen en opleidingen. Dat is niet gebeurd de afgelopen jaren.” Kuiken ziet daarbij ook een rol voor het kabinet, aangezien de overheid grootaandeelhouder is van de luchthaven.