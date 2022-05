Verkeersongeval Loon op Zand eist levens 2 mannen van 19 en 20

Bij een verkeersongeval in Loon op Zand (Noord-Brabant) in de nacht van zaterdag op zondag zijn twee mannen van 19 en 20 jaar om het leven gekomen, meldt de politie.

Het gaat om een 19-jarige man uit Waalwijk en een 20-jarige man uit Drunen.

Het ongeval gebeurde rond 00.30 uur op de Midden-Brabantweg (N261). De mannen waren te voet en zouden de weg zijn overgestoken, waarbij ze werden geschept door een auto. Deze werd bestuurd door een 23-jarige Tilburger. Hij kwam vanuit de richting Tilburg en reed in de richting van Waalwijk.

Beide slachtoffers werden nog gereanimeerd. Een slachtoffer overleed ter plaatse, de ander in het ziekenhuis.

Vlakbij de plek van het ongeval is een bushalte. De politie houdt er rekening mee dat de twee uit een bus zijn gestapt en vervolgens om onbekende redenen de weg zijn overgestoken, waarna zij werden aangereden. Op de autoweg mag maximaal 100 kilometer per uur worden gereden.

De bestuurder had niet gedronken, aldus een woordvoerder van de politie, die uitgaat van een “noodlottig ongeval”. De familie van de slachtoffers is op de hoogte gesteld van wat er is gebeurd. De politie voert op de locatie nog verder onderzoek uit.