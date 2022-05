Aantal opvangplekken voor Oekraïners is vorige week iets gedaald

Het aantal opvangplekken dat Nederland beschikbaar heeft voor vluchtelingen uit Oekraïne is vorige week iets gedaald. Vorige week maandag waren er iets meer dan 46.000 bedden beschikbaar, afgelopen vrijdag kwam de teller uit op ruim 45.000. Die cijfers zijn maandag alsnog gepubliceerd, later dan gebruikelijk. Later op de dag komt de Rijksoverheid met de huidige stand van zaken.

Het is de eerste afname van het aantal opvangplekken sinds half april. De cijfers geven geen verklaring voor de daling.

In totaal stonden afgelopen vrijdag 52.930 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd bij de gemeenten. Dit aantal komt voor het eerst boven de 50.000 uit.

Bij de officiële opvangplekken voor Oekraïners zijn 35.450 bedden in gebruik. Dat betekent dat ongeveer 17.500 vluchtelingen uit Oekraïne ergens anders onderdak hebben gekregen, bijvoorbeeld bij een gastgezin. Het verschil was niet eerder zo groot.