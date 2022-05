Arrestaties bij grote politieactie in Enschede en Delden

De politie is maandagochtend in onder meer Enschede en Delden bezig met een grote actie. Zes mensen zijn aangehouden. Zij worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij hennepkwekerijen en deelneming aan een criminele organisatie.

De politie doorzoekt een aantal panden in Enschede en Delden. Een groot gedeelte van de Burgemeester Jacobsstraat in Enschede is afgezet met schermen omdat daar meerdere woningen worden doorzocht.

Aan de actie werken ongeveer 180 politiemensen mee. Twaalf panden in Enschede en eentje in Delden werden binnengevallen. Doel is de wijk “weer veilig, verdraagzaam en leefbaar te krijgen”, twittert de politie. Afgelopen jaar zijn er al enkele hennepkwekerijen opgerold die zijn te linken aan een criminele organisatie.